البرلمان الأوروبي: نعرب عن امتناننا لجهود غسان سلامه لإنهاء الأزمة في ليبيا

ليبيا – علق رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو على استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

كوزولينو قال وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية :”نعرب عن امتناننا لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامه، على عمله وجهوده لإنهاء الأزمة في ليبيا، نحن ندرك الالتزام القوي الذي تم التعهد به منذ بداية ولايته في عام 2017 ومؤخراً في تسهيل تنفيذ إعلان برلين وفي محادثات جنيف التي يسرتها الأمم المتحدة”.

وأكد على إلتزمهم المستمر بقوة في دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، مشيراً أنه لا يوجد حل عسكري لليبيا و إلى أهمية مشاركة جميع الأطراف الليبية في حوار حقيقي من أجل استقرار ومستقبل ليبيا.

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