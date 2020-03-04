اجتماع طارئ في مؤسسة النفط لمناقشة تدابير الوقاية من «كورونا»

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا طارئا لمناقشة التدابير الاحترازية التي تتبعها شركات القطاع من أجل التوعية والوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

واستعرض مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، خالد بوخطوة، الإجراءات الوقائية المتبعة من المؤسسة، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض من أجل توعية العاملين بالقطاع بالفيروس وطرق الوقاية منه، حسب بيان المؤسسة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وأكد بوخطوة أهمية التعاون والتواصل المباشر مع كافة إدارات الصحة والسلامة بالشركات الوطنية لوضع خطة طوارئ، والعمل على توفير كافة المعدات والأجهزة التي تساعد في الكشف المبكر عن أعراض الفيروس.

اقرأ أيضا: «صحة الموقتة» تشدد الإجراءات الوقائية بالمنافذ الجوية والبحرية بالبريقة لمواجهة «كورونا»

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، بمشاركة رؤساء لجان إدارة الشركات الوطنية من مدينة بنغازي، ومرسى البريقة، ورأس لانوف، وشركة الخليج العربي للنفط، وشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، وشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، عبر الدائرة المغلقة.

وهنأ صنع الله خلال الاجتماع إدارة شركتي سرت لتصنيع النفط والغاز ومليتة للنفط والغاز وجميع العاملين في قطاع النفط والغاز بصدور الأحكام القضائية لصالح الشركتين في القضايا المرفوعة من قبل شركتي «بنج لويد» و«بوش»، كما أثنى على الجهود التي بذلتها فريق العمل المكلف بمتابعة القضيتين.

وفي الختام استعرض المستجدات الناتجة من إقفالات المنشآت النفطية منذ شهر يناير الماضي، وتأثيرها على الميزانية التشغيلية المخصصة للمؤسسة، وتوفير احتياجات المواطن من المحروقات، مشددا على ضرورة اتباع سياسة الترشيد في الإنفاق، وإعطاء الأولوية القصوى للبرامج والإجراءات التي تضمن سلامة وصحة العاملين في الحقول والموانئ النفطية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا