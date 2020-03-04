شلوف: ليبيا أمام خيارين أما إنتهاء مسار سلامة السياسي أو العودة للخيار العسكري

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطع حنان شلوف إن البلاد الآن أمام عدة خيارات عقب استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة وهي إما انتهاء مسار سلامة السياسي بالفشل أو العودة إلى الخيار العسكري لحين قدوم مبعوث جديد بخطة سياسية جديدة.

شلوف وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء عزت فشل مسار سلامة السياسي إلى عدم القدرة على إلزام الدول بمخرجات برلين وفشل مفاوضات 5+5 خاصة وأن المسارات الثلاثة العسكري والسياسي والاقتصادي متلازمة وليست متزامنة أي فشل أحدها سيؤدي بالضرورة لفشل الخطة التي أعدها لفرض الاستقرار .

وأكدت شلوف أنه لا شك أن سلامة سار في نفس النسق منذ تعيينه وهو الملتقى الجامع الذي يمرر من خلاله المخرجات التى قامت بها منظمة الحوار الإنساني بتكليف من البعثة والمخرجات كان يفترض أن تطرح وحصيلة التفاهمات مع حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) والأطراف المقابلة له في بارس وابوظبي وتغير الواقع ولكن سلامة لم يتغير في جوهره بل شكله فقط، وفقاً لقولها.

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