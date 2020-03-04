أبو الغيط يثمن جهود سلامه المضنية التي اضطلع بها لإنهاء الانقسام الليبي

ليبيا – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن شكره وتقديره للمبعوث الأممي غسان سلامة على الجهود المضنية التي اضطلع بها في سبيل إنهاء الصراع وحالة الانقسام في ليبيا طوال فترة عمله.

مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة صرح بحسب المكتب الإعلامي التابع للجامعة بأن أبو الغيط أثنى على قيادة سلامة لبعثة الدعم الأممية في ليبيا والتزامه بخدمة جهود السلام والاستقرار في البلاد.

وأشار إلى أن الجامعة العربية ستبقى حريصة على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة في كل ما يساهم في التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والرفاهية.

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