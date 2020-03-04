ارتفاع الدينار أمام العملات الأجنبية

انخفضت أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع ختام تداولات أمس الثلاثاء.

وتداول التجار الدولار مع إغلاق السوق الثلاثاء بـ4.45 دينار منخفضا نحو 7 قروش بالمقارنة مع أسعار إغلاق الاثنين، أما على صعيد الحوالات إلى دبي وتركيا فقد تداول التجار الدولار بـ4.42 دينار، بينما انخفض سعر اليورو إلى 4.88 دينار.

وأثرت موجة الانخفاض أيضا على سعر الذهب كسر 18 والذي تم تداوله ب163 دينارا منخفضا ثلاثة دنانير، فيما شهدت العملات الأخرى انخفاضا مقابل الدينار حيث هبطت الليرة التركية بمقدار قرشين وتم تداولها في سوق المشير بـ72 قرشا لليرة كما انخفضت قيمة الدينار التونسي 5 قروش وتم تداوله بـ1.57 دينار عند الحدود الليبية التونسية.

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