المريمي: استقالة غسان سلامة نتيجة طبيعة لأي موظف يخفق فى عمله

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا سعى بشكل كبير لحل الازمة الليبية.

المريمي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية أمس الثلاثاء أكد أن الأزمة الليبية معقدة لذلك طلب سلامة الاستقالة من الأمم المتحدة التي لم توافق عليها أو ترفضها حتى الآن.

ولفت إلى أن استقالة غسان سلامة نتيجة طبيعة لأي موظف يخفق فى عمله أو يمرض والحقيقة هو بذل جهود كبيرة في الأزمة الليبية.

المستشار الإعلامي أكد على أن هناك شخصيات يمكن أن تحل محل غسان سلامة حال قبول الاستقالة وحتى الآن لم ترد الأمم المتحدة عليه فهو ما زال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا.

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