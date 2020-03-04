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بوغدانوف يبحث مع السفير المصري بموسكو الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر الوضع في ليبيا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية:” جرى خلال المحادثات بحث القضايا الملحة المدرجة في جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في سوريا وليبيا”، وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه تم التطرق أيضا إلى الجوانب العملية لمواصلة تعزيز التعاون المتعدد الأوجه بين روسيا ومصر بما في ذلك وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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