اخبار ليبيا الان

دغيم: نواب طرابلس ليسوا سوى كتلة مقاطعة لا يمكن أبداً اعتبارهم برلماناً موازياً

تم النشر منذُ 23 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم على أن النواب المجتمعين في طرابلس ليسوا سوى كتلة مقاطعة لديها موقفها السياسي ولا يمكن أبداً اعتبارها برلماناً موازياً.

دغيم أشار في تصريح أمس الثلاثاء على قناة “ليبيا روحها الوطن” إلى أن كل القوانين والتشريعات والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي تعترف بمجلس نواب واحد هو المنعقد في بنغازي وطبرق.

وبيّن أن سلامة باختياره في حوار جنيف عدد من النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية وآخرين مقالين للانضمام إلى لجنة الحوار كان يريد سحب الاعتراف من مجلس النواب الشرعي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • نوام طرابلس عببد السلطان ليس لهم مكان الا السجون او المشانق او تفطع رؤوسهم بالسيف

    رد