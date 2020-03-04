مرتزقة مجرمين..الإرهابيون معتقداتهم حسب ممولهم

أخبار ليبيا24

منذ أعوام عقب ظهور تنظيم داعش الإرهابي حاول الانتشار في بعض الدول ليبيا وسوريا والعراق بشكل أكبر مع انتشار في دول أخرى لكن بشكل ضعيف.

ظهر تنظيم داعش الإجرامي قويا وبدأ في الانتشار بشكل سريع والسيطرة على مدن كاملة وحولها إلى إقطاعيات تحت سيطرته.

نكل داعش بالمدنيين وارتكب في حقهم أبشع الجرائم التي ترفضها القوانين والتشريعات التي عرفتها البشرية سرق الأموال والممتلكات وتحصلوا على المزايا والمرتبات المجزية.

وعمل الإرهابيين كما أي منظمة إجرامية أخرى في كافة الأعمال الممنوعة والمرفوضة من بيع ومتاجرة المخدرات و الأسلحة والنفط والبشر والذهب والنفط والوقود لتمويل أعماله الإرهابية.

استغل الإرهابيين كل مورد ليحصلوا على المال لأنه هو هدفهم الأساسي حيث تحول عدد كبير من هؤلاء الإرهابيين إلى أصحاب الأموال وصاروا أغنياء بشكل فاحش.

وتضييق الخناق عليهم وتدمير دولتهم المزعومة وتحطيم أحلامهم حولهم إلى مرتزقة حقيقيين يقاتلون مع أي طرف فقط من أجل المال.

وفي خضم الفوضى التي تعيشها العاصمة طرابلس وسيطرة مجموعات مسلحة على أصحاب القرار فيها ومن خلال الدعم التركي لحكومة الوفاق وصل عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى طرابلس.

ورجح كثير من المتابعين والمهتمين وصول عدد من الإرهابيين بين عناصر المرتزقة السوريين إلى طرابلس وخصوصا بعد تأكيد حصولهم على مرتبات مجزية بالعملة الصعبة.

متطرف سوري آخر يتوقع وصوله ضمن مرتزقة تركيا إلى العاصمة طرابلس يدعى عبدالله محمد العويدي يلقب “أبو سيف الحلبي” ـ من مواليد ريف حلب عام 1989 بمنطقة السفيرة.

انضم لصفوف تنظيم “داعش” الإرهابي سنة 2015، وخاض عدة معارك في ريف حلب ضد الجيش السوري.

انتقل في 2016 إلى منطقة الدبسي وأصبح أمير “الحسبة”، ثم انتقل في عام 2017 إلى إدلب، وانضم لصفوف الفصائل التابعة لتركيا “الفرقة 23 – الحمزات”.

وشارك إلى جانب مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أروغان في الهجوم على مدينة عفرين، كما شارك في العدوان التركي الأخير على مدينة تل أبيض.

الإرهابي العويدي مطلوب لدى عدة جهات أمنية، ومستهدف التعاقد معه كمرتزق في ليبيا

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