رفع علم ليبيا على سفارتها بدمشق .. وعودة عملها الأسبوع المقبل

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وفد الحكومة الليبية يرفع علم ليبيا على مبنى سفارة البلاد لدى سورية بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين

رفع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج علم ليبيا عاليا على مبنى سفارة ليبيا لدى الجمهورية السورية بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.

وذكر بيان للحكومة الليبية اليوم الأربعاء إن مراسم رفع العلم حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبد الرحمن الأحيرش، والمكلف بتسيير وزارة الدفاع اللواء يونس فرحات، ورئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء مصطفى المقرعن، إضافة إلى نائب وزير الخارجية والمغتربين السورية فيصل مقداد، ومدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي ببنغازي السفير عبد السلام الرقيعي.

وقال الحويج إن رفع العلم الليبي على سفارة البلاد في العاصمة السورية دمشق يعني العودة الفعلية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستتبعها العديد من الخطوات اللاحقة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الليبية في دمشق، أن أولى الخطوات التي سيتم اتخاذها أن المنتجات السورية ستحل محل المنتجات والبضائع التركية الموجودة حاليا في السوق الليبي.