أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليوم

فيما يلي ابرز تصريحات الناطق باسم القياد العامة للجيش الوطني الليبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة بنغازي مساء اليوم الاربعاء، والذي تناول استقالة غسان سلامة وتوضيحات بشأن اخر التطورات في طرابلس وكافة المحاور:

المسماري: القوات المسلحة تمكنت من منع تقدم الميليشيات في منطقة الهلال النفطي.

المسماري: القوات المسلحة أسقطت 6 طائرات مسيرة في يوم واحد وهو إنجاز يؤكد السيادة الجوية للقوات المسلحة.

المسماري: نفذنا ضربات استباقية ضد عناصر إرهابية حاولت استهداف القوات المسلحة.

المسماري: لم نتلق حتى الآن أي تعليق من القيادة حول استقالة غسان سلامة

المسماري: غسان سلامة سقط في الهاوية عندما دخل الأزمة الليبية من الباب الخطأ

المسماري: القوات المسلحة تمكنت في ضربة واحدة من قتل 35 إرهابيًا في منطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس

المسماري: قرار تركيا إرسال جنود إلى ليبيا يمثل الإخوان والإرهابيين فقط ولا يمثل الشعب التركي.

المسماري: كنّا قد حذّرنا سابقًا من إرسال إرهابيين من سوريا إلى ليبيا والآن لدينا إثبات لوصولهم.

المسماري يبث تسجيل صوتي لمحادثة بين عناصر إرهابية داخل ليبيا قدامين من سوريا

المسماري: إرهابي مصر خطير يدعى “أبو اليقضان” وتابع لتنظيم القاعدة أصبح الآن موجود في ليبيا بعد قدموه إليها من أنقرة

المسماري: أردوغان يدعم قاطعي الرؤوس وغلي البشر في الزيت داخل ليبيا

المسماري يعرض مشاهد مصورة لجرائم الإرهابيين قبل سنوات في مدينة درنة الليبية

المسماري: هل يرضى الشعب التركي أن تُقطّع رؤوس أبنائهم من قبل الإرهابيين الذين يدعمهم أردوغان في ليبيا وسط تركيا

المسماري يعدد الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها العناصر الإرهابية طرابلس وفي مختلف المدن الليبية

المسماري: 400 عملية اغتيال شهدتها طرابلس خلال الفترة الماضية

المسماري: علميات خطف وإخفاء قسري تجري بشكل يومي داخل طرابلس

المسماري: نحيي القضاء المصري لتنفيذ حكم الإعدام ضد الإرهابي الخطر جدًا هشام_عشماوي

المسماري يحيي من قاموا بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي في درنة وتسلميه للقضاء العادل لينال جزاء أعماله الإرهابية

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