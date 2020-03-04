المسماري: القوات المسلحة صدّت محاولة لتقدم المجموعات الإرهابية بضربة استباقية

بنغازي-العنوان

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الأيام الماضية، من صد محاولة للمجموعات الإرهابية للتقدم نحو منطقة الهيرة وحول منطقة سوق الخميس، مشيرًا إلى أنها نفّذت ضربة استباقية منعت تلك المجموعات من القيام بأعمال عدائية.

وذكر المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن العملية الاستباقية كان غرضها منها منع العدو من القيام بأي عمل ضد القوات المسلحة.

وأوضح أن معلومات الاستطلاع قالت إن المجموعات الإرهابية المدعومة بمقاتلين أجانب تحاول القيام بعمل مضاد للقوات المسلحة.

وقال المسماري، “إن الأيام الماضية جرى إسقاط 6 طائرات في يوم واحد، وهو إنجاز يؤكد السيادة الجوية للقوات المسلحة العربية الليبية المحمية بوحدات الدفاع الجوي”.