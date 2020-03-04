فرنسا تعرب عن أسفها من استقالة سلامة، وتشيد بجهوده في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن أسفها جراء تلقيها خبر استقالة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، مشيدة بجهود سلامة لحل الأزمة في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن سلامة نفّذ مهمته بجدارة وحصافة منذ شهر يونيو 2017، مشيدة بجهوده الرامية إلى وقف إطلاق النار واستهلال حوار سياسي بين الأطراف الليبية براعية الأمم المتحدة، معبرة عن أملها في استمرار هذه الحركية.

ودعت الوزارة، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الدائم، وبالتحكّم بالموارد الليبية على أفضل وجه، وإقامة حوار سياسي شامل تتمثّل فيه جميع الأطراف.

وجددت الخارجية الفرنسية، تأكيدها على دعمها التام للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، بحسب ما نشرت على موقعها الإلكتروني.

وقد كانت الأمم المتحدة قد أعلنت الإثنين الماضي أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، تلقى رسالة إلكترونية من غسان سلامة يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال سلامة في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر” الإثنين: “‏سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”.

وأضاف المبعوث الأممي: “لذا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24