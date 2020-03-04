الغرياني: الهدنة كبّلت فبراير وأطلقت يد حفتر..والرجل منا بألف منهم

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

04 March, 2020

شن المفتي المعزول الصادق الغرياني، هجوما حادا على المسؤولين بالمجلس الرئاسي والدولة وحكومة الوفاق، قائلا: “إن المجتمع الدولي يحتقر الحكومة ولا يقيم لها شأنا ويمارس عليها أبشع أنواع الإذلال، لأن الحكومة اكتفت بأن تبقى في كراسيها، وفق قوله.

وقال الصادق الغرياني، في لقاء تلفزيوني عبر قناة “التناصح” تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “كم مضى على وقف إطلاق النار الذي كبلوا فيه أيدي المجاهدين وأيدي فبراير وأيدي الثورة، وأطلقوا فيه أيدي المجرمين والظلمة وحفتر”

وتابع: “كل يوم يختار الهدف الذي يريده ويقصف في مطار معيتيقة، والمسؤولون غير قادرين على اتخاذ قرار بإيقاف الطيران”، مردفا: “رجالنا يُستنزفون والواحد منهم بألف من رجال حفتر”

وواصل: “ها هو حفتر يفعل مثل جضران، الذي استولى على مصدر الثروة لليبيا لمدة عام ونصف”

واستطرد قائلا: “الناس سكوت راضون مستسلمون ليس هناك جهود عسكرية ولا سياسية ولا أمنية ولا مع الأمم المتحدة والدول الرافضة”، واصفا الوضع بأنه “تفريط” في البلد، بحسب قوله.