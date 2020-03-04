السفارة الأمريكية: سنعمل مع باشاغا لمعاقبة من يهدد السلام والأمن في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكدت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، أنها ستعمل مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا من أجل فرض عقوبات على الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال السفارة بالنيابة جوشوا هاريس مع باشاغا ومستشار الأمن القومي بحكومة الوفاق تاج الدين الرزاقي في واشنطن الإثنين، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لجميع الجهود الليبية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار والاجتماع في حوار سلمي.

وقالت السفارة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الأربعاء، أن “هاريس أكد على أنّ السفارة الأمريكية ستعمل مع الوزير باشاغا لضمان التنفيذ الكامل للأمر التنفيذي رقم 13726 الصادر عن الولايات المتحدة، والذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد الذين يهدّدون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا”.

وبحسب ما ذكرت السفارة، فقد قدّم وزير الداخلية فتحي باشاغا خلال اللقاء إيجازا حول الجهود المبذولة لتقليص دور الميليشيات كجزء من بناء قوات أمنية مشروعة لخدمة الشعب الليبي.

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