ضبط 4 متهمين بسرقة حاويات بميناء طرابلس البحري

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في وقت متأخر الأربعاء، القبض على مرتكبي سرقة محتويات حاويات كانت راسية بالحظيرة الجمركية في ميناء طرابلس البحري.

وأوضحت الوزارة أن مرتكبي السرقة هم أربعة أشخاص يعملون بالميناء، وهم «م.ا.ع» مواليد 1986، و«ب.ر.م» مواليد 1991، و«ع.ا.م» مواليد 1994، و«ب.ا.ع» مواليد «1963»، لافتة إلى أن أعضاء التحري بقوة العمليات الخاصة ألقوا القبض عليهم، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ولفتت الوزارة إلى أن الأشخاص الأربعة اشتراكوا في سرقة مستلزمات طبية وقطع غيار سيارات وبعض المواذ الغذائية من داخل أحد الحاويات التي تنتظر الأفراج الجمركي بالميناء، مشيرة إلى أنه بعد الاستدلال والتحقيق اعترف المتهمون بما نسب إليهم، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

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