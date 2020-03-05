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الغرياني: المجتمع الدولي يحترم حفتر لأنه قويّ وشرعية الوفاق “كلام فارغ”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر الشيخ الصادق الغرياني، إن المجتمع الدولي يحترم خليفة حفتر ولا يُبالي بحكومة الوفاق، واصفًا الشرعية الدولية التي مُنحت للمجلس الرئاسي، بأنها “كلام فارغ”.

وأضاف الغرياني، في حديثه، إن المجتمع الدولي أيقن أن المجلس الرئاسي، يرغب فقط في أن يبقى في الحكم، ولهذا أصبح المجلس وحكومته لا تأثيرا لهم في قرارات المجتمع الدولي.

وطالب الصادق الغرياني من حكومة الوفاق، أن تتعلم من تجربة طالبان في أفغانستان، التي أجرت مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا الغرياني، حكومة الوفاق بضرورة تغيير سياساتها حول الأزمة في ليبيا.

وعن المجموعات المسلحة التي تقاتل مع الوفاق، دعاهم الصادق الغرياني إلى تغيير نهجهم بعد سقوط قتلى في صفوف الوفاق، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع الشيخ الصادق الغرياني، حديثه، إن خليفة حفتر لا يسمع ولا يُطبّق أي قرارات دولية، ومع هذا المجتمع الدولي يحترمه ويعترف بوجوده قويا في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هاهو الشخه الخرياني يعترف بأن الجيش هو الأقوي وسيعترف بأن الجيش هو الاجدر بالسيطره علي جميع مدن ليبيا وهذا الشخه بصفته مفتري معزوق في تركيا يقتات من ربح كرخانات اردوغان كان المفترب رئيس دار الافتراء في طرابلس التي تضم سواقط الأخوان المستنزفين فتبا له من شيبة نار

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