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مسؤول عسكري: تركيا في طريقها إلى خسارة وجودها بقاعدة معيتيقة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مسؤول عسكري بارز بالجيش الوطني، إن الضباط الأتراك الذين يتخدون قاعدة معيتيقة العسكرية، مقرًّا لهم لإدارة الحرب ضد الجيش في العاصمة، بدأوا في نقل جانب كبير من أعمالهم إلى مدينة مصراتة.

وأوضح المسؤول العسكري الذي اشترط عدم تعريفه، لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الخسائر التي تكبدتها تركيا في ليبيا، وتحديدا في قاعدة معيتيقة بعد الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو، وراء عملية نقلهم إلى مصراتة.

وأشار المسؤول العسكري، إن ترحيل الضباط الأتراك من معيتيقة إلى مصراتة، يعني إن تركيا في طريقها إلى خسارة وجودها فعليًا بقاعدة معيتيقة العسكرية.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، قد أعلنت يوم أمس، فرار عدد من الضباط الأتراك من طرابلس إلى مدينة مصراتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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