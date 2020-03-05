أبو الغيط يُجدّد دعم جامعة الدول العربية للحوار السياسي في ليبيا

جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة بمواصلة جهودها لدعم التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في ليبيا ودعم الحوار بين الأطراف، برعاية أممية.

وتناول أبوغيط الملف الليبي مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة الذي عُقد أمس الأربعاء على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وصرّح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن أبو الغيط بحث مع سيالة تطورات الوضع في ليبيا والجهود العربية والدولية لإيجاد الحلول للأزمة الليبية، بحسب ما نقله الموقع الرسميّ للجامعة.

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