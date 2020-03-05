وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعمهم للحوار السياسي في ليبيا

شدّد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم على مستوى الوزراي، بمقر مجلس جامعة الدول العربية، على ضرورة منع التدخلات الخارجية في ليبيا، التي تعمل على تسهيل انتقال الإرهابيين الأجانب إليها.

ودعا الوزراء في ختام اجتماعهم، إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، مؤكدين دعمهم للتنفيذ للاتفاقيات التي تضمن استقرار ليبيا.

ورحّب الاجتماع الوزاري، بمخرجات مؤتمر برلين، التي عُقد في 19 من شهر يناير الماضي، واستئناف المسار السياسي، عبر اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف.

وطالب وزراء الخارجية العرب، بضرورة منع أي عراقيل او تهديدات للمرافق الليبية النفطية، وحق الشعب الليبي في التوزيع العادل لموارد بلده.

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