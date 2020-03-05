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الغرياني لحكومة الوفاق: يجب أن تتعلموا المفاوضات السياسية من حركة طالبان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب الشيخ الصادق الغرياني، من حكومة الوفاق، أن تتعلم من حركة طالبان في أفغانستان، التي أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية، على التفاوض معها مباشرة، دون أي وسيط، على حد تعبيره.

وأضاف الغرياني، في حديثه عن آداء حكومة الوفاق الذي وصفه بالضعيف، إن حركة طالبان، طلبت من واشنطن أن تتفاوض معها مباشرة، لا مع وسيط آخر، وأن يجلس المسؤولون الأمريكان أنفسهم.

وتابع الصادق الغرياني، إن الحركة لم تهتم بما تراه الولايات المتحدة في كونها حركة إرهابية، وإنما جلست مع الإدارة الأمريكية، وأن دونالد ترامب أعرب عن امتنانه لجهود طالبان في أفغانستان، خلال اتصال أجراه مع الحركة بعد المفاوضات، وفقا لما ذكره الغرياني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • صوره معبره عما وصل اليه الكاذب الخرياني من أنحدار أخلاقي فمن اعترافه بأنه درس الاسلام علي يد خاحام يهودي الي هاهو ماد إيده كما لو كان يشحت أمام مسجد او امام كرخانه فلا فرق لدي الأخوان الضالين المُضلِيّن ان تواجد أحدهم امام جامع او امام كرخانه المهم هو ان يصل الي مبتغاه في خدمه من خانوا المسلمين

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