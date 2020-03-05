الغرياني لحكومة الوفاق: يجب أن تتعلموا المفاوضات السياسية من حركة طالبان

طالب الشيخ الصادق الغرياني، من حكومة الوفاق، أن تتعلم من حركة طالبان في أفغانستان، التي أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية، على التفاوض معها مباشرة، دون أي وسيط، على حد تعبيره.

وأضاف الغرياني، في حديثه عن آداء حكومة الوفاق الذي وصفه بالضعيف، إن حركة طالبان، طلبت من واشنطن أن تتفاوض معها مباشرة، لا مع وسيط آخر، وأن يجلس المسؤولون الأمريكان أنفسهم.

وتابع الصادق الغرياني، إن الحركة لم تهتم بما تراه الولايات المتحدة في كونها حركة إرهابية، وإنما جلست مع الإدارة الأمريكية، وأن دونالد ترامب أعرب عن امتنانه لجهود طالبان في أفغانستان، خلال اتصال أجراه مع الحركة بعد المفاوضات، وفقا لما ذكره الغرياني.

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