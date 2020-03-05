إيطاليا: دعوات لإلغاء المراسيم الأمنية والاتفاقيات المبرمة مع ليبيا

دعت جهات من المجتمع المدني الإيطالي حكومة البلاد الى إلغاء المراسيم الأمنية لوزير الداخلية السابق ماتّيو سالفيني وكذلك الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا بشأن المهاجرين.

وقال أعضاء من حركة السردين في نهاية ثلاثة أيام من اللقاءات في باليرمو مع نشطاء منظمة (Mediterranea) غير الحكومية، في بيان الأربعاء، أن “الكلمات لم تعد كافية، ولقد حان الوقت للعمل”.

وتابعوا القول، إن “جميع الأشخاص الذين قابلناهم في هذه الأيام الثلاثة يمارسون الأعمال الإنسانية، وذلك من خلال إنشاء نموذج فاضل لتعزيز العلاقات البشرية”، مستشهدين بمثال “حي بالّاروه المتعدد الثقافات في باليرمو، الذي تتعايش فيه جمعيات عديدة تتعامل مع الاندماج”، ومن بينها “(Mediterranea) التي تسعى كل يوم لإنقاذ الأرواح في عرض البحر”.

وتابع البيان “يُقال إن معرفة هذه الحقائق تجعلنا نفكر بأهمية توحيد أصواتنا وهيئاتنا لمواصلة المطالبة بإلغاء المراسيم الأمنية وتعليق الاتفاقات مع ليبيا”. واختتموا مؤكدين “نطلب أيضًا من الحكومة إنهاء الحجر الصحي على السفن التي تنقذ الأرواح في البحر”، الأمر الذي “لا تخضع له السفن التجارية”.

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