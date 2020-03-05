ليبيا على طاولة مباحثات مصرية روسية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بحث مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر آخر تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا.

وأضافت الخارجية في بيان بالخصوص أنه جرى خلال المحادثات بحث القضايا المدرجة في جدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع العام في ليبيا وكذلك في سوريا.

يُشار إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد جدد تأكيده مؤخراً على ضرورة إقرار حل سياسي للأزمة الليبية بالتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين.

ومن جانبها، شددت موسكو على أهمية التزام أطراف النزاع في ليبيا بوقف العمليات العسكرية وتنفيذ قرارات مؤتمر برلين.

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