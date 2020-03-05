رمزي الآغا :الموظفون ضحية الصراع بين «الكبير» و«مالية الوفاق»

العنوان_البيضاء

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، إن “الصراع الحالي بين المصرف المركزي طرابلس، برئاسة الصديق الكبير، ووزارة المالية بحكومة الوفاق -غير المعتمدة- يرجع بالأساس إلى عدم إصدار واعتماد الترتيبات المالية”.

وأضاف «الأغا» في تصريح صحفي، أن “المشكلة الأكبر تكمن في عدم صدور قانون للميزانية العامة للدولة من السلطة التشريعية في البلاد والمتمثل في مجلس النواب، وهذا أدى إلى اللجوء في السنوات الأخيرة إلى الترتيبات المالية والتي يتم إعدادها بين المجلس الرئاسي ومركزي طرابلس، دون صدور قانون في ذلك”، مشيرًا إلى أن “ذلك انعكس على العلاقة بين مؤسسات الوفاق، ذهب ضحيته الموظفون”.