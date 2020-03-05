حملات تطوعية متواصلة ببلدة الفقهاء بالجفرة

تتواصل بالفقهاء الحملات التطوعية للنظافة العامة واصلاح الطرق وأعمدة الانارة في الشوارع والميادين والاحياء والمرافق والمؤسسات التعليمية والرسمية، إضافة الى المشاريع الزراعية والمعالم السياحية بالمنطقة.

شارك في هذه الحملات شباب حراك الفقهاء والكشافة وعددا من ابناء الفقهاء الذين تنادوا للنهوض بالمنطقة والشروع في حملات التشجير وكذلك ازالة المخلفات وركام البناء والتراب عن جوانب الطرقات واصلاح الحفر.

كذلك ساهم شباب الكشافة في عملية تنظيف عيون ومجرى المياه الطبيعية التي تعد احدى المعالم السياحية الهامة بالفقهاء.

وقال رئيس الفرع البلدي الفقهاء عبدالسلام بلال، لمراسل بوابة افريقيا بالجفرة، بان انعدام الامكانيات اللازمة لم تثني شباب الفقها من العمل وبذل الجهود المضنية في سبيل المحافظة على ما هو موجود في الوقت الذي ندعوا فيها الجهات المعنية للمساهمة ودعم الشباب للانطلاق في البناء وتوفير الحد الادنى من الامكانيات الضرورية.