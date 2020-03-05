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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 March, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عودة التيار الكهربائي لمنطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن النيران اشتعلت أمس الأربعاء في كوابل جهد 11 ك.ف المتغذية من الوحدات الحلقية بمحطة كهرباء القرقني بعين زارة بعد اشتعال النيران بالمخلفات الملاصقة للكوابل ما أدى إلى احتراق أربعة كوابل ( 11 ك. ف ) الأمر الذي تسبب في فصل خط القرقني رقم “1” جهد 30 ك.ف من محطة الحمودات ما ترتب عليه انقطاع الكهرباء على أجزاء واسعة بمنطقة عين زاره.

وأكدت الشركة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران فيما باشرت فرق الصيانة التابعة لإدارة التوزيع طرابلس إجراء أعمال الصيانة وتمكنت مساء اليوم الخميس من إرجاع المحطة إلى وضعها الطبيعي وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين، بعد القيام بإجراء أعمال الكشف وتحديد الأعطاب من قبل إدارتي الجهد المتوسط طرابلس والتوزيع .