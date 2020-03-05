مباحثات مصرية إماراتية حول الملف الليبي

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس مع وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما على المشهديّن الليبي والسوري، مع التأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية وبحث أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين.