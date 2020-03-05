المشري: سعينا مع البعثة الأممية للوصول لحل سلمي دون تحقيقه بسبب المعرقلين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن شكره إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ليبيا غسان سلامة، على ما بذله من جهد في سبيل التوفيق بين الأطراف الليبية.

وقال المشري في رسالة شكره إلى سلامة نشرها اليوم الخميس، إن مجلس الأعلى تجاوب مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إذ سعى معه إلى الوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية الذي حال دون تحقيقه المعرقلون للمسار السياسي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الإثنين الماضي أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، تلقى رسالة إلكترونية من غسان سلامة يعرب فيها عن اعتزامه ترك منصبه ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال سلامة في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر” الإثنين: “‏سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”.

وأضاف المبعوث الأممي: “لذا طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

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