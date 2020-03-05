حريق كوابل يقطع الكهرباء عن مناطق واسعة بعين زارة

تسبب حريق أتى على كوابل تتغذى من الوحدات الحلقية بمحطة كهرباء القرقني بعين زارة، بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من منطقة عين زارة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن الحريق الذي اندلع الأربعاء، طال 4 كوابل جهد 11 كيلو فولت، وجاء بسبب إشعال النيران بالمخلفات الملاصقة للكوابل من قبل بعض المواطنين، حيث أدى ذلك إلى فصل خط القرقني رقم “1” جهد 30 كيلو فولت من محطة الحمودات.

ولفتت الشركة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن فرق الإطفاء سارعت على الفور إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، بينما باشرت فرق الصيانة التابعة لإدارة التوزيع طرابلس بإجراء أعمال الصيانة.

وبعد جهود استمرت لساعات طويلة حتى مساء اليوم الخميس، تم إرجاع المحطة إلى وضعها الطبيعي وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين، بعد القيام بإجراء أعمال الكشف وتحديد الأعطال من قبل إدارتي الجهد المتوسط طرابلس والتوزيع.

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