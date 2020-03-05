في رسالة شكر لسلامة.. المشري: مجلس الدولة كان متعاونًا لإيجاد حل سلمي للوضع في ليبيا

طرابلس-العنوان

وجه رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الخميس، رسالة شكر إلى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا المستقيل، غسان سلامة، على ما بذله من جهد خلال فترة مهمته في ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة تعاون مع البعثة الأممية للوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية.

وقدّم سلامة، يوم الإثنين، طلب إعفاء من مهمته في ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لأسباب قال إنها “صحية”.

وقال المشري، في الرسالة، “يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي وباسم المجلس الأعلى للدولة بخالص الشكر على ما بذلتموه من جهد في سبيل التوفيق بين الأطراف الليبية”.

وأضاف، “لقد كان المجلس الأعلى للدولة طيلة تلك الفترة متجاوبا مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي وقد سعينا من خلال التعاون معكم إلى الوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية الذي حال دون تحقيقه أصحاب المشروع العسكري المعرقلون للمسار السياسي”.