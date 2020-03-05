اخبار ليبيا الان

في رسالة شكر لسلامة.. المشري: مجلس الدولة كان متعاونًا لإيجاد حل سلمي للوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

وجه رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الخميس، رسالة شكر إلى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا المستقيل، غسان سلامة، على ما بذله من جهد خلال فترة مهمته في ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة تعاون مع البعثة الأممية للوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية.

وقدّم سلامة، يوم الإثنين، طلب إعفاء من مهمته في ليبيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لأسباب قال إنها “صحية”.

وقال المشري، في الرسالة، “يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي وباسم المجلس الأعلى للدولة بخالص الشكر على ما بذلتموه من جهد في سبيل التوفيق بين الأطراف الليبية”.

وأضاف، “لقد كان المجلس الأعلى للدولة طيلة تلك الفترة متجاوبا مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي وقد سعينا من خلال التعاون معكم إلى الوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية الذي حال دون تحقيقه أصحاب المشروع العسكري المعرقلون للمسار السياسي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • – هولاء عبارة عن عصابة من الخونة يعملون لصالح الإمارات وأحزاب اخوانية ومعارضات خارجية همهم هو جمع المال واثارة المشاكل لليبيا اعلاميا واجتماعيا – وكانوا يعرقلون المسار التنموي الداخلي والخارجي لليبيا – المدفوع الثمن – وطبعا محاولة سرقة ما يمكن سرقته من الأموال الليبية وتأخير مرتبات الاعمال الصالحة – لدعم معارضات وأحزاب عنها هو المال واللجواءات الخارجية – وطبعا محاولة أحتكار. الموسساتً العامة المخصصة للمواطنين مثل الطبران المدني والحقوق المدنية لكل مواطن سواء جرحى او مهاجرين داخل السفارات الليبية –
    وعندما عجزوا عن التفسير ولإقناع اخترعوا مرض كورونا او مرض – مولونا – بالاصح – فقط لحجز حريات المواطنين ومنعهم من استخدام حقوقهم وهذا خارج عن القانون بالاعتداء على مواطنين بقصد اعتقالهم دون ذنب سوى ابنلاءهم بامراض هي ليست فيهم –
    وإنما المرض في هولاء الخونة الذي طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم معنى ابصارهم غشاوة – ولهم اذان لا يسمعون لها ولهم اعين لا يَرَوْن بها. – صُم عمي بكم فهم لا يفقهون – وكذلك سيحشرون لانهم مكذبين بيوم الحساب ويود أحدهم ان يعمر الف سنة وما هو بمعمره وما هو بمزحزه عن النار . اللهم امين والغد لناظره لقريب . ولا حول ولا قوم الا بالله وهو على كل شيء شهيد .

    رد

  • وإنما المرض في هولاء الخونة الذي طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة – ولهم اذان لا يسمعون لها ولهم اعين لا يَرَوْن بها. – صُم عمي بكم فهم لا يفقهون – وكذلك سيحشرون لانهم مكذبين بيوم الحساب ويود أحدهم ان يعمر الف سنة وما هو بمعمره وما هو بمزحزه عن النار وليعذبهم الله بما كسبت أيديهم وبابناءهم ونساءهم ولن يكن لهم نصيب في الآخرة .بما صدوا عن سبيل الله – وعن المسجد الحرام – في هذا الشهور المباركة – اللهم امين والغد لناظره لقريب . ولا حول ولا قوة الا بالله وهو على كل شيء شهيد .

    رد