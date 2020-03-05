أعلنت شركة مليته للنفط والغاز السيطرة على حريق اندلع بمقر شركة أكاكوس للعمليات النفطية.

وبين المكتب الإعلامي لشركة مليته للنفط والغاز أن فريق الطوارئ بالشركة استجاب لنداء لجنة الطوارئ بالمؤسسة الوطنية للنفط للمنطقة الغربية ليلة أمس الإربعاء وصباح اليوم الخميس وذلك للمساهمة في اخماد الحريق الذي اندلع بمقر شركة اكاكوس للعمليات النفطية” مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق بشكل نهائي والتأكد من عدم معاودة الاشتعال.