إعدام مواد غذائية وأدوية منتهية الصلاحية في بني وليد

أتلف جهاز الحرس البلدي في بلدية بني وليد، اليوم الخميس، كميات من المواد الغذائية والسلع التموينية والأدوية منتهية الصلاحية غير صالحه للاستهلاك البشري.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز الحرس البلدي بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن هذه الكميات جرى ضبطها خلال الأيام الماضية أثناء حملات التفتيش المستمرة والمتكررة على المحال التجارية والصيدليات.

يشار إلى أن جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد قام بالتعاون مع الجهات العسكرية والرقابية بعدة بحملات تفتيشية واسعة للمحال التجارية والمخابز والصيدليات العاملة في البلدية خلال الأيام القليلة الماضية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا