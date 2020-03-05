الإمداد الطبي ببنغازي يعلق عمله بمخازنه ويوقف توزيع الأدوية

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي، عن تعليق عمله في مخازن الجهاز وإيقاف عمليات توزيع وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى أشعار آخر.

وأوضح الجهاز عبر صفحته في “فيسبوك” اليوم الخميس، أن تعليق عمله جاء بسبب الظروف والصعوبات والمأساة الواقعة في مخازن الجهاز وتسرب المياه الملوثة إلى المخازن.

وقال الجهاز: “في الوقت الذي يقوم فيه جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للجهات العامة ويسعى لتخفيف الضغط على المستشفيات، وخاصة أدوية أمراض الدم والأورام وزراعة الكلى ومستلزمات الغسيل”.

وأضاف: “رغم الصعوبات التي تواجه الجهاز وجرى التغلب عليها، إلا أنه في الأيام الماضية أحيط بموقع الجهاز تهديدا للأدوية الموجودة في المخازن والمتمثل في دخول وتسرب المياه السوداء إلى مخازن وإدارات الجهاز”.

وأشارت جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي، إلى أنه قام بتنبيه شركة المياه والصرف الصحي بهذا الخطر منذ عام سابق إلا أنه لا توجد أذان صاغية، ورغم المراسلات المتتالية للجهات المختصة والتي لم تتجاوب مع هذا الموضوع مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وحمّل الجهاز، الجهات المختصة مسؤولية ذلك، محذرا تلك الجهات من خطر حقيقي قد يؤدي إلى قفل مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية وإيقاف التوزيع والصرف على المستشفيات والعيادات العامة.

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