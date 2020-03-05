المريمي :هذه شروط نجاح أي مبعوث أممي في ليبيا

أكد المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه بذل جهدا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية مؤكدا أن نجاح أي مبعوث سيخلفه يعتمد على توافق الأطراف الليبية فيما بينها من جهة وتوافق المجتمع الدولي الذي يتدخل في الأزمة الليبية من جهة أخرى.. لمزيد من التفاصيل حول تداعيات استقالة سلامه ودور البعثة الأممية في ليبيا التقينا المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي.

في أي سياق قرأت إعلان سلامه عن استقالته من منصبه؟

لقد بذل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامه جهدا كبيرا لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية بهدف حل الأزمة في البلاد لذلك فإنه يستحق الشكر لكن الأزمة الليبية معقدة ويصعب حلها وأعتقد أن سلامه وجد أن ظروفه الصحية قد لا تساعده على بذل كل هذا الجهد لحل الأزمة الليبية فقرر الاستقاله.

البعض يقول إن سلامه سبق الإقالة بالاستقاله.. ما رأيك؟

لا اتفق مع هذا الرأي فأنا أعتقد أن سلامه هو من قرر الاستقالة ولم تتم إقالته.

إلى أي مدى ترى أن سلامه كان أفضل من المبعوثين الأمميين الذين سبقوه؟

أنا عاصرت المبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر والأسبق برناردينو ليون وأعتقد أن غسان سلامه كان أفضل منهما وبذل جهدا أكبر لحل الأزمة الليبية باعتباره عربي ويفهم ليبيا والليبيين لكنه لم يتمكن من حل الأزمة بسبب تعقدها.

ما الذي نجح فيه سلامه وما الذي أخفق فيه برأيك؟

سلامه نجح في التواصل مع جميع الأطراف في ليبيا وحاول تقريب وجهات النظر بينها لكنه فشل في حل الأزمة الليبية بسبب تعقدها وتدخل الأطراف الدولية فيها.

البعض يقول إن فشل المسارات التي طرحها سلامه لحل الأزمة الليبية هو ما دفعه للاستقالة.. ما رأيك؟

أعتقد أن بعض المسارات حققت نجاحا فالمسار الاقتصادي في تونس والقاهرة سار بشكل جيد كما أن المسار العسكري سار بشكل لا بأس به

صحيح أن الجيش طالب التشكيلات المسلحة بتسليم أنفسها لكن هذا الطلب منطقي وطبيعي لأن الجيش يسيطر على أكثر من 75% من الأراضي الليبية كما أنه تمكن فعلا من الدخول للعاصمة طرابلس وبالتالي ليس أمام التشكيلات المسلحة إلا تسليم أنفسها لتخضع لمحاكمة عادلة بعيدة عن تصفية الحسابات.

البعض يرى أن البعثة الأممية في ليبيا تعمد إلى إدارة الأزمة وليس حلها ..إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟

لا اتفق مع هذا الطرح فأنا أعتقد أن المبعوثين الأمميين الذين تناوبوا على ليبيا بذلوا جهودا كبيرة لحل الأزمة.

إلى أي مدى ترى أنه يمكن لمن سيخلف سلامه أن يحقق النجاح في حل الأزمة الليبية؟

نجاحه يرجع للأطراف الليبية التي يفترض أن تتفق فيما بينها لحل الأزمة في البلاد وكذلك المجتمع الدولي الذي يتدخل في الأزمة الليبية، أعتقد أن هذين العاملين هما الأساس في نجاح أي مبعوث أميي إلى ليبيا وإذا لم يتحققا فإن أي جهود مصيرها الفشل.

هل يمكن للمجتمع الدولي أن يتفق بشأن ليبيا خاصة وأن كل دولة تسعى لتحقيق مصالحها التي تتعارض مع الدول الأخرى؟

الشيء الذي يجب أن يتفقوا عليه هو عدم التدخل في الشؤون الليبية والخروج من المشهد في البلاد لأن الليبيين قادرين على حل مشاكلهم إما بالحسم العسكري أو بالاتفاق بين مختلف الأطراف الليبية.

هناك حديث عن احتمالية تولي نائبة سلامة ستيفاني وليامز مهام المبعوث الأممي إلى ليبيا ما رأيك في هذا الطرح؟

أعتقد أن وليامز قد تكلف بمهام تسيير البعثة إلى حين تعيين بديل عن سلامه خاصة وأن المسارات التي وضعها سلامه لحل الأزمة الليبية لاتزال مستمرة

البعض يقول إنه يصعب تحقيق توافق على شخص بديل لسلامه.. ما رأيك؟

ليبيا تختلف عن أي دولة فهي غنية بالثروات الطبيعية وتوجد بها أطماع خارجية وتشهد اشتباكات عسكرية لذلك فإنه يتوجب على من سيتولى مهام المبعوث الأممي إليها أن يكون محاورا بارعا وملما بتفاصيل القضية الليبية.

مجلس النواب قرر توجيه خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للتعبير عن رفضه لتصريحات سلامه بشأن مجلس النواب.. البعض يتساءل ما جدوى هذا الخطاب بعد استقالة سلامه؟

الهدف من الخطاب هو التنبيه على الأمم المتحدة والمبعوثين القادمين بعدم التطاول على الليبيين.