مخابز في بنغازي تقع في المحظور (صور)

مجموعة أخرى من المخابز تُغلق من قبل الجهاز بعد وقوعها في المحظور

أغلقت عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة مجموعة أخرى من مخابز مدينة بنغازي بعد ضبط عدة مُخالفات قانونية وصحية.

وقال الجهاز في بيان، اليوم الخميس، إن إغلاق المخابر جاء لعدة أسباب منها العمل دون إذن مزاولة، أو بترخيص منتهي، وانعدام المعايير الصحية، وعدم توفر شهادات صحية لبعض العاملين، إضافة إلى مبيتهم بنفس مكان العمل، ناهيك عن سوء حفظ المواد وغياب أبسط الشروط الصحية الواجب توفرها في هذه المهنة.

وأضاف البيان أن هذه المخابز تمارس عملها بمعدات متصدعة وغير نظيفة، وعجين غير صحي، وأوزان غير قانونية، وغيرها من المخالفات التي قال الجهاز إنها “لا تُعد ولا تحصى”.

وأكد أنه تم إغلاق هذه المخابر وإحالة المسؤولين عنها إلى جهات الاختصاص لحين ضمان جودة أبسط حاجات المواطن وهو الخبز الصحي.

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