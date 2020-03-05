قام مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ المكلف عميد صلاح الحريزي اليوم الخميس بجولة تفقدية لميناء طرابلس البحري، وشملت الجولة زيارة لمديرية أمن منفذ ميناء طرابلس البحري وعدد من المرافق الأمنية والخدمية بالميناء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ المكلف عقد اجتماعا مع المسؤولين بميناء طرابلس البحري اطلع خلالها على سير العمل بهذا المنفذ من ناحية الإجراءات الأمنية، وكذلك الإجراءات الوقائية الصحية الاحترازية وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والجهات الصحية الأخرى للكشف على الأطقم العاملة بالبواخر الداخلة الى الميناء.