آمر التوجيه المعنوي يطلع على خروقات الميليشيات للهدنة بمحور طريق المطار

أجرى آمر إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب زيارة لمحور طريق المطار في طرابلس، للاطلاع على آخر خروقات الهدنة التي قامت بها المليشيات المدعومة من المرتزقة، من خلال القصف العشوائي بكافة أنواع الأسلحة، ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن عدد من الزيارات لكافة محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وبتعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

كما أكد المحجوب خلال زيارته أنه تم رصد كافة الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات، مؤكدا أن وحدات القوات المسلحة على جاهزية تامة لحسم المعركة وتخليص المواطنين من عبث المليشيات.

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