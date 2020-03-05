دولة رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعًا أمنيًا في الكفرة

الكفرة 05 مارس 2020 (وال)- ترأس دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لبحث سيّر العمل الأمني في البلدية.

هذا وقد حضر الاجتماع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير أمن الكفرة عقيد خالد حيار، وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمنطقة.

وناقش دولة الرئيس خلال الاجتماع، سيّر العمل الأمني في الكفرة، والعمل على استتبابه وحماية الحدود، بما يكفل صد أي هجمات إرهابية ومنع الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وثمّن دولته استتباب الأمن، مؤكدًا على ضرورة بذل المزيد من العطاء، لأجل حماية الأمن والمواطن، مشددًا في الوقت ذاته على دعمه التام لكافة المؤسسات الأمنية والشرطية في منطقة الكفرة.

وقد حضر الاجتماع الذي عقد تزامنًا مع الزيارة التي أجراها دولة الرئيس مطلع الأسبوع الجاري، على رأس وفد وزاري لبلدية الكفرة، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات المهندس إبراهيم دعباج. (وال- الكفرة) ر ت

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