القبائل الليبية تكلف الفاندي برئاسة المجلس الأعلى لأعيان ومشائخ وحكماء ليبيا

كلف مشائخ القبائل الليبية خلال اجتماعهم اليوم بمنطقة هراوة، الشيخ صالح الفاندي برئاسة المجلس الأعلى لأعيان ومشائخ وحكماء ليبيا.

هذا وعقد مجلس القبائل الليبية اليوم بمنطقة هراوة اجتماعه الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية على مستوى ليبيا، حيث أكد المجلس تأييده ودعمه للجيش الوطني ومجلس النواب لقيادة المرحلة القادمة في البلاد.

وقال رافع المجبري أحد مشايخ مدينة مرزق في تصريح لسبوتنيك، إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة ترهونة والذي ضم كافة مشايخ وأعيان القبائل الليبية، حيث انبثق عنه مجلس القبائل الليبية، والذي بدوره سيعمل على تشكيل المجلس الأعلى لأعيان ومشائخ وحكماء ليبيا.

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