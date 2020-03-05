“هواة الصقور” يلتقون بمهرجان جنوب الجبل الأخضر

أقام مربو الصقور في مدينة البيضاء، المهرجان الأول للصقور، بمنطقة القاره الحمرا جنوب الجبل الأخضر، وسط حضور كثيف من هواة هذه الرياضة.

وتبارى مربو الصقور فيما بينهم، واستعرض كل منهم مهارات طائره، واستمرت فعاليات المهرجان على مدار يومين وتم تقسيم الفئات إلى برينيات، اعريقيات، صقور، (وهي الفئات العمرية للصقور)، وتوّج في ختام المهرجان الفائزون الأوائل من كل فئة.

وأثمرت المجهودات الذاتية والتنظيم البسيط عن مهرجان ناجح جمع هواة تربية الصقور من كافة حواضر الجبل الأخضر.

يشار إلى أن ليبيا تحتضن أنواعا عديدة من الصقور أبرزها (الجرودي، والصافي، والشامي، والفارسي، والأبيض)، يقتنيها ويدربها البعض على غرار أي حيوان أليف آخر.

وأدرج الصيد بالصقور، عام 2010 ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية في اليونسكو التي اعتبرت أن هذا الصيد كان بداية وسيلة للحصول على الطعام، إلا أنه تحول إلى وسيلة مصادقة ومشاركة يمارسها الهواة والمهنيون من كل الأعمار ويتناقلونها كتقليد ثقافي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية