

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 March, 2020

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق إنجاز عدد 8756 معاملة خلال العام 2019.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن اللجنة (204) التابعة لمكتب المعلومات التوثيق تمكنت خلال العام 2019 من إنجاز عدد (31) دفعة لمعالجة الازدواج الوظيفي من الدفعة 139حتى الدفعة 169 وشملت الدفعات عدد 8756 معاملة (مواطن) من مختلف مكاتب العمل بالمناطق في كامل ربوع ليبيا.

وقال المشرف العام للجنة عبدالرحمن عون أن اجتماعات اللجنة توصلت إلى وجود عدد 3049 حالة إفراج، عدد 8611 حالة إيقاف، عدد 1756 حالة غير مستوفية المستندات، عدد 7000 حالة مؤجلة لعدم ورود بياناتها من وزارة المالية.