وزير الداخلية يبحث مع رئيس جهاز المخابرات سير العمل الأمني في البلاد

بحث وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف في مكتبه بديوان الوزارة في بنغازي اليوم، مع رئيس جهاز المخابرات اللواء مصطفى المقرعن، سير العمل الأمني في البلاد والأخطار التي تحدق بالوطن وتهدد أمن وسلامة المواطنين.

وناقش الاجتماع تعزيز التنسيق في العمل الأمني المشترك بين مختلف أجهزة وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الليبية، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن المطلوبين محليا ودوليا، بما يعزز استقرار الأمن ومواجهة أي عدوان.

كما تطرق الاجتماع إلى زيارة رئيس الجهاز ضمن الوفد الوزاري للجمهورية السورية، وتنسيق جهود العمل الأمني والاستخباراتي بين ليبيا وسوريا، بما يكفل إيقاف التدخل التركي السافر واستخدام نظام أردوغان لمرتزقة أجانب للقتال في ليبيا.

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