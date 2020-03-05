عقدت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الدولة، اليوم الخميس، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين بوزارة التخطيط والصناعة والسياحة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الاجتماع يهدف لمناقشة المخططات السكنية والصناعية، ووضع حلول وبدائل لمشكلة الإسكان وتشجيع عمل الشركات الخاصة في مجال المقاولات والصناعة والزراعة والسياحة لاستيعاب اليد العاملة الليبية والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، وتحقيق احد أهداف التنمية المستدامة.