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اختلاسات وانسحابات بالجملة من المجلس البلدي بني وليد

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تشهد مدينة بني وليد منذ عدة أيام تخبطًا كبير داخل أروقة المجلس البلدي للمدينة، وخصوصًا بعد انسحاب عدد من أعضائه.

حيث شهد المجلس خلال الأسبوع الماضي رفع شكوي الى النائب العام من قبل عددا من أعضاء ووكيل البلدية ضد رئيس المجلس بسبب اختلاسات بالميزانية.

وأكد مصدر من داخل المجلس البلدي قيام النيابة بتجميد الحساب المصرفي للمجلس البلدي بني وليد بسبب اختلاسات مالية.

والجدير بالذكر أن العضو الأبرز بالمجلس البلدي بني وليد أبوبكر حامد والوكيل العام للبلدية قدموا تقريرا مفصلا إلى وزير الحكم المحلي حول هذه الاختلاسات  

يذكر أن المجلس البلدي بني وليد يعمل الآن بعميد بلدية وعضوا واحد وهو محمد امبارك، بعد انسحاب الخمسة أعضاء الآخرين بعد انضمام ابوبكر حامد ومسعود الدائري وسعاد الفاسي وخيري الى أروقة المجلس التسييري لبلدية بني وليد، المشكل من قبل الحكومة الليبية منذ 9 أشهر.

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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