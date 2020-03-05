بالصور | البحث الجنائي بنغازي يضبط عدد من مروجي المخدرات بمنطقة الوحيشي

ليبيا – كشف قسم البحث الجنائي بنغازي عن تلقيه معلومات وبلاغات وشكاوى مستمرة في منطقة الوحيشي عن وجود مجموعة من سكان المنطقة يقومون بترويج المواد المخدرة والأقراص المهلوسة وبشكل علني وفي وضح النهار .

قسم البحث الجنائي بنغازي أوضح بحسب مكتبه الإعلامي بأنه بعد تلقيهم البلاغ تحرك أعضاء القسم وعلي رأسهم المقدم اشرف الفايدي بتلبية نداء المواطنين وسكان المنطقة، مبيناً بأن دورياتهم الأمنية داهمت مساء اليوم الخميس المنطقة وتم ضبط مجموعة كبيرة من مروجي افة المخدرات والأقراص المهلوسة متلبسين بالاتجار بها .

وأكد القسم بأن العملية تمت بنجاح بعد إعداد خطة محكمة للدخول للمنطقة ، كاشفاً على تعرض دورياتهم لوابل كثيف من الرصاص وذلك لمنع عملية القبض الا انهم تمكنوا من ضبط الجناة والخروج من المنطقة دون إصابة احد من الأعضاء .

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