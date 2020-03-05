القنصل الليبي في ميلانو يزور الجرحى

زار القنصل الليبي في ميلانو، سالم جموم، رفقة الملحق الصحي، الدكتور نصرالدين الزيتوني، والمستشار الإداري عبدالسلام بوكسول، الجرحى الموجودين في مستشفيي سان دوناتو وسان رفائيل؛ للاطمئنان على صحتهم ومتابعة علاجهم، وتقديم بعض الهدايا.

وأكد جموم أن الزيارة تأتي بالتنسيق الكامل مع وكيل عام الصحة محمد هيثم، ومسؤول الطب الميداني، طارق الهمبشري، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن هيثم والهمبشري أكدا دعمهما الكامل لخطوات البعثات الدبلوماسية الهادفة لمساعدة الجالية الليبية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد الذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي وتسرب منها إلى عدة دول.

وأكدت القنصلية الليبية بميلانو أنها ستشرع في توزيع بعض المستلزمات الطبية على أفراد الجالية الليبية الموجودين خارج مدينة ميلانو خلال الأيام القادمة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الخارجية بضرورة تقديم المساعدة اللازمة والإرشادات الصحية للوقاية من فيروس للجالية الليبية في كافة أنحاء العالم.

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