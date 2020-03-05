باشاغا: هكذا تعاملت معنا روسيا عندما طلبنا زيارتهم..وتركيا لا تهدف لتهديد الليبيين

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

05 March, 2020

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن هناك ضغوطات وقعت على الممثلين عن الدوائر الانتخابية في المنطقة الشرقية، وعدد من المسؤولين الذين اختارتهم الأمم المتحدة للمشاركة في محادثات جنيف، أرغمتهم على العودة بالقوة إلى بنغازي بعد عزمهم على المشاركة الفعلية بالمحادثات”.

وأضاف باشاغا، في لقاء تلفزيوني على قناة “فبراير”، مساء الأربعاء، أن عدد المشاركين في المحادثات 23 شخصا، في الوقت الذي كان من المفترض أن يحضر نحو 50 شخص ممثل من المشاركين، منتقدا تغيّب مجلس الدولة عن اجتماعات الحوار السياسي في جنيف، قائلا: ” كان من المفترض أن يحضر المجلس بالمحادثات وأن يفرض صوته”

وبخصوص الأوضاع العسكرية، قال باشاغا، إن القصف لن يتوقف على طرابلس إلا بقيام قوات حكومة الوفاق والقوات المساندة لها بإطلاق هجوم كبير جدًا لإبعاد قوات الجيش الليبي، متابعا: “من الضروري أن نعلم جيدًا ما يدور بمخيلات الخصم، “ماذا يحب وماذا يريد وماذا يكرة”، مردفا: “حفتر يعلم أن أي طاولة للحوار بين الليبيين هي نهاية مشروعة، قائلًا: “أي طاولة حوار بمثابة الرصاصة على حفتر”

واستطرد: “لابد أن نعي أن اطلاق أي طاولة حوار لابد وأن تكون مع الليبيين أنفسهم وليس مع حفتر”، مضيفا: “الممثليين الشرعيين عن خيارات الليبيين هم 13 دائرة من مجلس الدولة و13 دائرة من البرلمان، وهؤلاء من يمثلون خيارات الليبيين بشكل عام”

وقال، إن الدليل على ذلك هو أن “حفتر منع الدوائر الانتخابية الممثلة للمنطقة الشرقية من أن تشارك في الحوار في جنيف تحت التهديد، على الرغم من وصولها إلى هناك”.

وبخصوص الاتفاقيتين الموقعتين مع تركيا، أكد وزير داخلية الوفاق، أن الاتفاقية البحرية المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، تأتي في صالح ليبيا ومصر، مائة بالمائة، مؤكداً أن الاتفاقية أدت إلى زيادة المساحة البحرية لدى مصر.

وبشأن الاتفاقية الأمنية، قال باشاغا: “الاتفاقية أحدثت توازنا عسكريا، كان من المفترض أن يجلب هذا التوازن الذي أحدثته الاتفاقية الطرفين الليبيين إلى طاولة الحوار.

وتابع: “الدعم التركي لا يهدف لتهديد الليبيين وإنما لحماية حكومة الوفاق وحماية المدنيين في طرابلس، ولإحداث التوازن العسكري”.

وأردف: “قوات حكومة الوفاق تمكنت من منع طائرات حفتر المسيرة، فوق طرابلس ومصراته، باستخدام التقنيات والتكنولوجيا العالية في التشويش والدفاعات العسكرية.

وبشأن العلاقات مع فرنسا، بيّن باشاغا، أنه سيزور فرنسا قريبًا لتوقيع اتفاقيات وعقود بين حكومته وباريس، وذلك لإبداء حسن النية بين الطرفين، لافتا إلى أنه وجد تغيرًا ملحوظًا في الموقف الفرنسي تجاه حكومته.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق تحدثت مع الجانب الفرنسي كثيرًا، ورجّح أن فرنسا تجد مصلحتها بشكل أفضل من خلال العمل مع حكومة الوفاق، مؤكداً أن الاتصالات التي قامت بها حكومة الوفاق مع فرنسا مؤخرًا، خفضت من دعم فرنسا لخليفة حفتر، وفق قوله

وحول العلاقات مع روسيا: قال باشاغا، إن حكومته حاولت التواصل مع روسيا، لتطوير العلاقات بين الجانبين، بينما الجانب الروسي دائمًا في حالة من التحجج والتعذر،

وكشف، عن أن كان هناك إلحاحا من جانب وزير الخارجية محمد سيالة، بضرورة التعامل مع روسيا، وتابع: “تواصلنا بالفعل مع الجانب الروسي وأتت الموافقة بالزيارة قبل أن تعتذر روسيا بيومان من الزيارة بحجة أن الوزير خارج البلاد”.

وأكمل “روسيا تفضل التعاون مع حفتر بخلاف حكومة الوفاق لأنه لديه هدف وهو الوصول إلى حكم البلاد، في الوقت الذي تراجعت عن دعمه عدة دول مثل مصر والإمارات، لذا فاضطر للجوء إلى الروس”، لافتًا إلى أن روسيا وافقت على دعم خليفة حفتر بهدف السيطرة على الموانئ والقواعد الليبية.

واستطرد قائلا: “روسيا لديها هدف قومي واستراتيجي وهو الوصول إلى قارة إفريقيا، وجميع الدول العظمى تتصارع على قارة إفريقيا، وليبيا هي البوابة الكبرى لدخول للقارة السمراء”