مؤتمر شباب ليبيا للسلم والبناء يرفض التدخلات الخارجية

اجتمع قرابة 100 شاب من مختلف أنحاء ليبيا، بمدينة الحمامات في تونس، الخميس، في مؤتمر شباب ليبيا للسلم والبناء، الذي أشرفت عليه المنظمة الدولية للاهتمام بالشباب.

وعقد المشاركون جلسات تشاورية في حلقات عقدت على هامش المؤتمر، أكدت في مجملها أن الحل للأزمة الليبية لا يكون إلا “ليبياً ليبياً”، دون تدخلات خارجية.

ويأتي اجتماع هؤلاء الشباب لهدف واضح يتمثل في تحقيق السلم وبناء الوطن وخلق جيل واع قادر على المسؤولية والنهوض بليبيا مدرك للمخاطر والتهديدات المحدقة بالبلاد في الظروف الراهنة.

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