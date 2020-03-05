حظر تجول ليلي من القويعة إلى النقازة

أعلنت الغرفة الأمنية “قصر خيار”- “القره بولي”، حظر التجول على الطريق الساحلي الممتد من بوابة “القويعة” وحتى “وادي النقازة” من الساعة 11 ليلاً وحتى السادسة صباحا.

وحّملت الغرفة التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى-“قوات الوفاق”- المسؤولية لبلديتي “قصر خيار” و”القره بولي” ومديرية أمن “راس الغزال” والشؤون الأمنية بـ “قصر خيار” بتبليغ وإعلام المواطنين القاطنين في حدودها الإدارية الواقعة شرقي طرابلس، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف قرار الحظر .

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