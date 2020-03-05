طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية ليومي الجمعة والسبت.. ومنخفض جديد الاسبوع القادم

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الجمعة والسبت أن تكون الأجواء يوم الجمعة شبه صيفية بحيث تتراوح الحرارة ما بين ( 26 – 32 ) درجة مئوية ، مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الغربية على مناطق الدواخل ، وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ يوم السبت.

ومن المتوقع ان تكون الاجواء يوم السبت شبه صيفية على أغلب المناطق الشرقية، مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الغربية.

وبحسب التقارير فمن المتوقع أن تعود درجات الحرارة ببلادنا للارتفاع مجدداً وذلك مع تسرب هواء صحراوي ساخن من الجنوب، وهذا الارتفاع يبدأ من يوم (الجمعة) بالنصف الغربي والأوسط من البلاد، واعتباراً من (السبت) بالمناطق الشرقية.

ووفقا للتقارير ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خصوصا بغرب البلاد وتحديداً بالدواخل حيث قد تتجاوز حاجز 30 درجة مئوية.

يشار إلى أن المدة الزمنية لهذه الحالة قصيرة حيث تستمر ليوم (واحد) فقط بكل من شمال غرب وشرق البلاد، ولمدة (يومين) بمناطق الخليج والوسط والجنوب وأقصى الساحل الشرقي، حيث تتغير لاحقاً الوضعية الجوية بسبب منخفض جوي قادم يتمركز شمال وسط البحر المتوسط.

وفيما يلي تفاصيل طقس الجمعة:

المنطقة الغربية:

الاجواء ربيعية وسماء صافية مع سحاب عابر، وإرتفاع لدرجات الحرارة بشكل واضح وريح جنوبية غربية تحرك عجاج على بعض مناطق جبل نفوسة جهة نالوت وكاباو والحوامد والمجابرة.

المناطق الخليج والشرقية والجبل الاخضر:

الأجواء معتدلة وسماء صافية مع سحاب عابر وإحتمال وارد يكون فيه زخات خفيفة وعابرة جهة بنغازي وبعض مناطق جبل الاخضر.

مناطق الجنوب:

الاجواء ربيعية مستقرة وسما صافيه والريح معتدلة.

ـ درجات الحرارة المتوقعة:

المناطق الغربية مابين 23° – 32° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 20° – 30° درجة

المناطق الشرقية مابين 15° – 24° درجة.

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